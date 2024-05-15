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Президент Беларуси направился с государственным визитом в Азербайджан

Президент Беларуси направился с государственным визитом в Азербайджан Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с государственным визитом в Азербайджан.
Внешняя политика
15 мая 2024 г. 18:49
Президент Беларуси направился с государственным визитом в Азербайджан

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с государственным визитом в Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Сообщается, что в Баку глава государства проведет официальные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Встреча двух лидеров пройдет в формате "один на один" и в расширенном составе с участием членов делегаций. Президенты рассмотрят актуальные вопросы двусторонних отношений с акцентом на расширении торгово-экономических связей в различных отраслях и развитии кооперационного взаимодействия в сферах промышленности и сельского хозяйства.

Еще одной темой переговоров станет сотрудничество Беларуси и Азербайджана на международных площадках и в интеграционных объединениях. Главы государств обсудят ситуацию в регионе и в мире в целом. По итогам переговоров будет подписан пакет двусторонних документов.

Ожидается, что в Баку Александр Лукашенко и Ильхам Алиев также посетят азербайджанскую международную сельскохозяйственную выставку Caspian Agro, где ознакомятся с экспозициями Беларуси и Азербайджана, реализацией совместных проектов в сфере АПК.

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Версия на азербайджанском языке Belarus Prezidenti Azərbaycana dövlət səfərinə gəlir

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