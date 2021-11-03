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Первый посол Франции в Баку: Проживающие в Карабахе армяне - граждане Азербайджана

Первый посол Франции в Баку: Проживающие в Карабахе армяне - граждане Азербайджана Армяне, проживающие в Карабахе, являются гражданами Азербайджана.
Внешняя политика
3 ноября 2021 г. 14:08
Первый посол Франции в Баку: Проживающие в Карабахе армяне - граждане Азербайджана
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Армяне, проживающие в Карабахе, являются гражданами Азербайджана.

Об этом французскому бюро Report заявил первый посол Франции в Азербайджане Жан Перен.

“Спустя тридцать лет Азербайджан добился решения карабахской проблемы. Минской группе ОБСЕ это не удалось несмотря на то, что мы проголосовали за большое количество резолюций. Президент Азербайджана Ильхам Алиев добился успешного завершения операции и уже год как конфликт разрешен", - заявил Ж. Перен.

По его словам, победа Азербайджана в 44-дневной войне позволила стране еще более укрепиться.

И на данном этапе перед Азербайджаном стоит ряд важных вопросов: "Одним из них является вопрос гражданства армян, проживающих в Карабахе. Позиция Азербайджана в этих вопросах ясна. Армяне, проживающие в Карабахе, являются гражданами Азербайджана. Однако армяне выражают протест по этому вопросу и будут продолжать оказывать сопротивление. В частности, этот вопрос будет вынесен на обсуждение на уровне Минской группы ОБСЕ, и армяне будут пытаться влиять на сопредседателей. Армяне будут продолжать оказывать влияние на Францию. Но я верю, что и в этом вопросе Азербайджан добьется успеха".

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Версия на азербайджанском языке Fransanın Azərbaycandakı ilk səfiri: “Qarabağda yaşayan ermənilər Azərbaycan vətəndaşlarıdır“

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