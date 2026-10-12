Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Первые леди Азербайджана и Камбоджи провели встречу

    Внешняя политика
    • 12 октября, 2026
    • 12:55
    Первые леди Азербайджана и Камбоджи провели встречу

    12 октября первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с первой леди Королевства Камбоджа Пич Чанмони.

    Об этом сообщает Report.

    Мехрибан Алиева Азербайджано-камбоджийские отношения Первые леди
    Azərbaycanın və Kambocanın birinci xanımları görüşüblər
    First Ladies of Azerbaijan and Cambodia met
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