Azərbaycanın və Kambocanın birinci xanımları görüşüblər
Xarici siyasət
- 12 oktyabr, 2026
- 12:53
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Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva oktyabrın 12-də Kambocanın birinci xanımı Piç Çanmoni ilə görüşüb.
Bu barədə "Report" xəbər verir.
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