İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycanın və Kambocanın birinci xanımları görüşüblər

    Xarici siyasət
    • 12 oktyabr, 2026
    • 12:53
    Azərbaycanın və Kambocanın birinci xanımları görüşüblər

    Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva oktyabrın 12-də Kambocanın birinci xanımı Piç Çanmoni ilə görüşüb.

    Bu barədə "Report" xəbər verir.

    Mehriban Əliyeva Kamboca Krallığı
    Первые леди Азербайджана и Камбоджи провели встречу
    First Ladies of Azerbaijan and Cambodia met
    MiniBoss
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