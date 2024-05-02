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Пашинян: Процесс делимитации с Азербайджаном должен быть проведен как можно быстрее

Пашинян: Процесс делимитации с Азербайджаном должен быть проведен как можно быстрее Поскольку граница с Азербайджаном не делимитирована, существует определенный риск возникновения конфликтов. Для того чтобы минимизировать этот риск, мы начинаем с тех мест, где конфликтный потенциал наиболее высок, чтобы ситуация оставалась под контролем.
Внешняя политика
2 мая 2024 г. 00:28
Пашинян: Процесс делимитации с Азербайджаном должен быть проведен как можно быстрее

Поскольку граница с Азербайджаном не делимитирована, существует определенный риск возникновения конфликтов. Для того чтобы минимизировать этот риск, мы начинаем с тех мест, где конфликтный потенциал наиболее высок, чтобы ситуация оставалась под контролем.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире Общественного телевидения республики.

По его словам, все необходимые документы для делимитации границы между Арменией и Азербайджаном имеются, они находятся в распоряжении Правительства Армении, с ними ведется работа.

Пашинян заявил, что задачей правительства в процессе делимитации было внедрение такой формулы, которая обеспечила бы легитимные основания для восстановления не только отдельного участка границы, но и всей армяно-азербайджанской границы:

"Cегодня мы формируем необходимый пакет для воспроизводства границы, и этот пакет основан на Алма-Атинской декларации. 6 октября 2022 года мы достигли соглашения с Азербайджаном о признании территориальной целостности и суверенитета друг друга на основе Алматинской декларации. Мы договорились, что Алматинская декларация станет основой процесса делимитации. В настоящее время крайне важно продемонстрировать на практике нашу приверженность этому процессу", - подчеркнул премьер-министр Армении.

По его словам, комиссия по делимитации завершает работу в местности, где в настоящее время происходит процесс определения границ.

"До 1 июля будет уточнен регламент работы комиссии для последующих шагов, включая опыт текущего процесса. Регламент комиссий будет утвержден в соответствии с внутренним законодательством двух стран. После этого члены комиссии по установлению границ встретятся, чтобы определить, с каких участков продолжить работу и согласовать действия", - отметил Н.Пашинян.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Münaqişədən qaçmaq üçün Azərbaycanla delimitasiya mümkün qədər tez aparılmalıdır

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