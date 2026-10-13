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    Пашинян: Мирный договор с Баку заложит фундамент долговечности армянской государственности

    Внешняя политика
    • 13 октября, 2026
    • 10:20
    Пашинян: Мирный договор с Баку заложит фундамент долговечности армянской государственности

    Армении в ближайшее время необходимо сосредоточиться на подписании и ратификации мирного договора с Азербайджаном.

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в соцсетях.

    "Мое представление следующее: в ближайшее время мы должны сосредоточиться на работе по подписанию и ратификации парафированного соглашения о мире с Азербайджаном. И когда это произойдет, мы сможем констатировать, что заложили фундамент долговечности государственности Армении", - заявил Пашинян в видеообращении.

    Никол Пашинян Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Paşinyan: Azərbaycanla sülh müqaviləsi dövlətçiliyimizin uzunömürlülüyünün təməlini qoyacaq
    Pashinyan: Peace treaty with Baku to lay foundation for longevity of Armenian statehood
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