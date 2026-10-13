Пашинян: Мирный договор с Баку заложит фундамент долговечности армянской государственности
Внешняя политика
- 13 октября, 2026
- 10:20
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Армении в ближайшее время необходимо сосредоточиться на подписании и ратификации мирного договора с Азербайджаном.
Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в соцсетях.
"Мое представление следующее: в ближайшее время мы должны сосредоточиться на работе по подписанию и ратификации парафированного соглашения о мире с Азербайджаном. И когда это произойдет, мы сможем констатировать, что заложили фундамент долговечности государственности Армении", - заявил Пашинян в видеообращении.
Paşinyan: Azərbaycanla sülh müqaviləsi dövlətçiliyimizin uzunömürlülüyünün təməlini qoyacaq
Pashinyan: Peace treaty with Baku to lay foundation for longevity of Armenian statehood
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