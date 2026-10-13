Пашинян: Мирный договор с Баку заложит фундамент долговечности армянской государственности

Армении в ближайшее время необходимо сосредоточиться на подписании и ратификации мирного договора с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в соцсетях.

"Мое представление следующее: в ближайшее время мы должны сосредоточиться на работе по подписанию и ратификации парафированного соглашения о мире с Азербайджаном. И когда это произойдет, мы сможем констатировать, что заложили фундамент долговечности государственности Армении", - заявил Пашинян в видеообращении.