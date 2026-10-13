Paşinyan: Azərbaycanla sülh müqaviləsi dövlətçiliyimizin uzunömürlülüyünün təməlini qoyacaq
Xarici siyasət
- 13 oktyabr, 2026
- 10:24
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Yaxın vaxtlarda Ermənistan diqqətini Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanmasına və ratifikasiyasına cəmləməlidir.
"Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Baş naziri Nikol Paşinyan bildirib.
"Mən belə fikirləşirəm: yaxın vaxtlarda biz diqqətimizi Azərbaycanla paraflanmış sülh sazişinin imzalanması və ratifikasiyası işinə cəmləməliyik. Və bu baş verəndə biz təsdiq edə biləcəyik ki, Ermənistan dövlətçiliyinin uzunömürlülüyünün təməlini qoymuşuq", - Paşinyan sosial şəbəkələrdəki videomüraciətində bəyan edib.
Пашинян: Мирный договор с Баку заложит фундамент долговечности армянской государственности
Pashinyan: Peace treaty with Baku to lay foundation for longevity of Armenian statehood
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