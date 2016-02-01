Парвиз Мусаев: Иногда компании, приглашающие иностранцев, проявляют халатность и создают проблемы

Баку. 1 февраля REPORT.AZ/ Азербайджан - единственная страна в мире, где иностранцы, проживающие в стране по рабочей визе, не платят пошлину.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Государственной миграционной службы Парвиз Мусаев.

По его словам, эту пошлину платят компании, пригласившие иностранцев в Азербайджан: "Естественно, если иностранная компания приглашает в Азербайджан высококвалифицированных специалистов, значит получает прибыль с этого, и поэтому должна платить пошлину. Если иностранцы работают и проживают в Азербайджане, то по истечении разрешения они согласно законодательству должны покинуть страну или продлить срок разрешения на работу. Сначала это нужно было делать незамедлительно. Однако в законодательство внесены поправки и сейчас можно остаться еще на 10 дней. Иногда компании, приглашающие иностранцев, проявляют халатность и создают проблемы в продлении срока разрешений на работу. Такие компании должны быть оштрафованы".

П.Мусаев добавил, что создан Общественный совет при Государственной миграционной службе. На днях состоялось первое заседание совета, на котором был обсужден ряд вопросов.