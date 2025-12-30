Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Парламент Узбекистана обсудил выполнение соглашений с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 30 декабря, 2025
    • 14:33
    Комитеты Сената и Законодательной палаты Узбекистана провели совместное заседание, посвященное выполнению двусторонних соглашений с Азербайджаном и ускорению реализации совместных инвестиционных и кооперационных проектов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Сенат Узбекистана.

    В заседании приняли участие члены Сената парламента Узбекистана, депутаты Законодательной палаты, руководители ответственных министерств и ведомств, ассоциаций и организаций.

    "Руководители министерств и ведомств в ходе заседания проинформировали его участников о выполнении достигнутых между главами Узбекистана и Азербайджана договоренностей, подписанных двусторонних документов и утвержденных "дорожных карт"", - говорится в сообщении.

    В ходе обсуждения особо отмечалась важность расширения торгово-экономических связей, ускорения исполнения инвестиционных и кооперационных проектов, своевременной и качественной реализации совместных инициатив в транспортно-логистической, энергетической, промышленной, сельскохозяйственной и других сферах, дальнейшего укрепления взаимодействия между ответственными министерствами и ведомствами, совместного решения существующих проблем, активизации парламентского контроля за исполнением договоренностей.

    По итогам заседания приняты соответствующие решения и рекомендации, направленные на обеспечение практической результативности достигнутых договоренностей между Узбекистаном и Азербайджаном и их полной реализации.

    Лента новостей