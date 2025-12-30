İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Özbəkistan Parlamenti Azərbaycanla sazişlərin icrasını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 30 dekabr, 2025
    • 15:03
    Özbəkistan Parlamenti Azərbaycanla sazişlərin icrasını müzakirə edib

    Özbəkistan Senatı və parlament komitələri Azərbaycanla ikitərəfli sazişlərin icrasına və birgə investisiya və əməkdaşlıq layihələrinin sürətləndirilməsinə həsr olunmuş birgə iclas keçiriblər.

    Bu barədə "Report" Özbəkistan Senatına istinadən xəbər verir.

    İclasda Senat üzvləri, deputatlar, nazirliklərin və idarələrin, assosiasiyaların və təşkilatların rəhbərləri iştirak ediblər.

    "Nazirlik və idarələrin rəhbərləri iclasda iştirakçıları Özbəkistan və Azərbaycan liderləri arasında əldə edilmiş razılaşmaların, imzalanmış ikitərəfli sənədlərin və təsdiq edilmiş "yol xəritələri" nin icrası barədə məlumatlandırıblar", - xəbərdə bildirilib.

    Müzakirə zamanı ticarət-iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi, investisiya və əməkdaşlıq layihələrinin icrasının sürətləndirilməsi, nəqliyyat-logistika, energetika, sənaye, kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə birgə təşəbbüslərin vaxtında və keyfiyyətli həyata keçirilməsi, məsul nazirliklər və idarələr arasında qarşılıqlı əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi, mövcud problemlərin birgə həlli, razılaşmaların icrasına parlament nəzarətinin gücləndirilməsinin önəmi xüsusi qeyd edilib.

    İclasın yekununda Özbəkistan və Azərbaycan arasında əldə edilmiş razılaşmaların praktiki nəticəliliyinin təmin edilməsinə və onların tam həyata keçirilməsinə yönəlmiş müvafiq qərarlar və tövsiyələr qəbul edilib.

    Парламент Узбекистана обсудил выполнение соглашений с Азербайджаном

    Son xəbərlər

    15:32

    ARDNF sığortaçı seçib

    Maliyyə
    15:28

    Kafu həmyerlisini "Milan"a məsləhət görüb

    Futbol
    15:27
    Foto

    SOCAR Rumıniyada 3 yeni yanacaqdoldurma məntəqəsini istifadəyə verib

    Energetika
    15:26

    Azərbaycanla Küveyt arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    15:19

    "SİMA İmza"nın tərəfdaş sayı 100-ə çatıb

    İKT
    15:13

    Elgün Məhəmmədəlizadə: "Kiçik fermerlər məhsullarını bazara çatdırmaqda çətinlik çəkirlər"

    Biznes
    15:10
    Foto

    Rövşən Rzayev vətəndaş qəbulu keçirib

    Daxili siyasət
    15:05

    Azərbaycana gətirilən reaktiv mühərrik yanacaqları üçün vergi və rüsum güzəştinin müddəti 1 il uzadılıb

    Biznes
    15:03

    Özbəkistan Parlamenti Azərbaycanla sazişlərin icrasını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti