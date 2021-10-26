Посол Пакистана: Пришло время расширить сотрудничество между нашими странами

Несмотря на некоторые обстоятельства, которые стоят на пути расширения торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Пакистаном, государства их успешно преодолевают.

Несмотря на некоторые обстоятельства, которые стоят на пути расширения торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Пакистаном, государства их успешно преодолевают.

Об этом в интервью Report заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи.

В качестве одного из подобных обстоятельств посол отметил транспортный вопрос. Чтобы преодолеть это, крупнейшая транспортная компания Пакистана National Logistics Cell (NLC) несколько недель назад впервые реализовала прямую логистическую транспортную операцию между Пакистаном и Азербайджаном - в Баку прибыла первая партия грузовиков с экспортной продукцией из Пакистана.

По словам посла, запуск этого пилотного проекта является показателем перспектив для дальнейшего сотрудничества в сфере логистики.

Он также выразил надежду, что некоторые азербайджанские транспортные компании могли бы осуществлять подобные поставки и в Пакистан: “Пакистан - большой рынок, и мы хотели бы, чтобы на этот рынок поступало больше азербайджанской продукции. Это сблизит народы двух стран”.

Посол отметил, что еще одним вопросом является отсутствие прямых рейсов между столицами двух стран: “Пакистанские международные авиалинии очень заинтересованы не только в открытии прямых рейсов с Азербайджаном, но и в открытии офиса здесь. Единственным препятствием в этом является полное возобновление Азербайджаном визового процесса после COVID-19. Мы видим, что тысячи пакистанцев готовы посетить Азербайджан”, - сказал посол.

“После славной победы Азербайджана во Второй карабахской войне в 2020 году мы считаем, что сейчас пришло время расширить отношения между двумя странами в других областях, в частности в экономической, торговой, инвестиционной и других. Наши отношения в области обороны очень прочны, и мы хотим вывести их на более высокий уровень”, - добавил посол.

По его словам, стороны также хотят сосредоточиться на культурном сотрудничестве между странами. Для этого Пакистан открыл культурный центр в Азербайджанском Университете Языков, и вскоре азербайджанский культурный центр будет открыт в одном из крупнейших пакистанских университетов. Эти центры будут способствовать популяризации языков и культур стран друг друга.

“В следующем году исполнится 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Пакистаном. В связи с этим мы планируем реализовать ряд мероприятий в различных сферах”, - заключил посол.