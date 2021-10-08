Азербайджан и Пакистан укрепляют сотрудничество в сфере логистики

Пакистанская компания National Logistics Cell впервые реализовала прямую логистическую транспортную операцию между Пакистаном и Азербайджаном. Как сообщает Report, накануне в Азербайджан прибыла первая партия грузовиков с экспортной продукцией из Пакистан

Пакистанская компания National Logistics Cell впервые реализовала прямую логистическую транспортную операцию между Пакистаном и Азербайджаном. Как сообщает Report, накануне в Азербайджан прибыла первая партия грузовиков с экспортной продукцией из Пакистана и вскоре вернется обратно с экспортными товарами из Азербайджана.

Как заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи, укрепление сотрудничества в сфере логистики является еще одним примером братских отношений Азербайджана и Пакистана.

"Теперь хотя Азербайджан и Пакистан не столь близки географически, поставки будут реализоваться напрямую. Пакистан - это большой рынок, представляющий большой потенциал для Азербайджана", - добавил дипломат.

Замглавы Государственной службы автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Анар Рзаев в свою очередь отметил, что данная логистическая операция может положить начало новому транспортному коридору, по которому Пакистан может экспортировать товары в Азербайджан и далее в Европу.

National Logistics Cell (NLC) - крупная мультимодальная логистическая компания Пакистана, осуществляющая автомобильные, железнодорожные, морские и воздушные перевозки.

Ранее сообщалось, что пакистанская логистическая компания National Logistics Cell приступила к грузоперевозкам в Азербайджан и Турцию автомобильным транспортом.