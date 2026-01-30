Пакистан подтвердил полную поддержку ведущей роли Азербайджана в СВМДА

Пакистан подтверждает полную поддержку ведущей роли Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как передает Report со ссылкой на МИД Пакистана, об этом заявил вице-премьер - министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар на встрече с представителем президента Азербайджана по особым поручениям Халафом Халафовым в Исламабаде.

Согласно информации ведомства, Халаф Халафов проинформировал вице-премьера о текущих и предстоящих инициативах в рамках председательства Азербайджана в СВМДА.

"Исхак Дар подтвердил полную поддержку Пакистаном ведущей роли Азербайджана в СВМДА и его усилий по продвижению регионального сотрудничества и взаимопонимания", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили возможности дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном.

Отметим, что Азербайджан председательствует в СВМДА в 2024-2026гг.