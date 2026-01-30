Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Пакистан подтвердил полную поддержку ведущей роли Азербайджана в СВМДА

    Внешняя политика
    • 30 января, 2026
    • 18:02
    Пакистан подтверждает полную поддержку ведущей роли Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

    Как передает Report со ссылкой на МИД Пакистана, об этом заявил вице-премьер - министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар на встрече с представителем президента Азербайджана по особым поручениям Халафом Халафовым в Исламабаде.

    Согласно информации ведомства, Халаф Халафов проинформировал вице-премьера о текущих и предстоящих инициативах в рамках председательства Азербайджана в СВМДА.

    "Исхак Дар подтвердил полную поддержку Пакистаном ведущей роли Азербайджана в СВМДА и его усилий по продвижению регионального сотрудничества и взаимопонимания", - говорится в сообщении.

    Стороны также обсудили возможности дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном.

    Отметим, что Азербайджан председательствует в СВМДА в 2024-2026гг.

