    Xələf Xələfov Pakistanın XİN başçısı ilə ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 30 yanvar, 2026
    • 17:55
    Pakistan Baş nazirinin müavini - xarici işlər naziri Məhəmməd İshaq Dar Azərbaycan Prezidentinin Xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Xələf Xələfovla görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat yayıb.

    Görüş zamanı X.Xələfov Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirəyə (CICA) Azərbaycanın sədrliyi çərçivəsində həyata keçirilən və planlaşdırılan təşəbbüslər barədə məlumat verib.

    M. İshaq Dar Pakistanın CICA-da Azərbaycanın liderlik roluna, eləcə də regional əməkdaşlıq və qarşılıqlı anlaşmanın təşviqinə yönəlmiş səylərinə tam dəstək verdiyini bir daha vurğulayıb.

    Tərəflər həmçinin iki qardaş ölkə arasında ikitərəfli əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi imkanlarını müzakirə ediblər.

    Azərbaycan Pakistan Xələf Xələfov Məhəmməd İshaq Dar
    Foto
    Пакистан подтвердил полную поддержку ведущей роли Азербайджана в СВМДА
    Foto
    Pakistan confirms full support for Azerbaijan's leading role in CICA

