Xələf Xələfov Pakistanın XİN başçısı ilə ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə edib
Xarici siyasət
- 30 yanvar, 2026
- 17:55
Pakistan Baş nazirinin müavini - xarici işlər naziri Məhəmməd İshaq Dar Azərbaycan Prezidentinin Xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Xələf Xələfovla görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat yayıb.
Görüş zamanı X.Xələfov Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirəyə (CICA) Azərbaycanın sədrliyi çərçivəsində həyata keçirilən və planlaşdırılan təşəbbüslər barədə məlumat verib.
M. İshaq Dar Pakistanın CICA-da Azərbaycanın liderlik roluna, eləcə də regional əməkdaşlıq və qarşılıqlı anlaşmanın təşviqinə yönəlmiş səylərinə tam dəstək verdiyini bir daha vurğulayıb.
Tərəflər həmçinin iki qardaş ölkə arasında ikitərəfli əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi imkanlarını müzakirə ediblər.
Son xəbərlər
20:45
Yaponiya Azərbaycanla yaşıl enerji sahəsində əməkdaşlığı genişləndirməyi planlaşdırırXarici siyasət
20:41
Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Nyukasl" matçının başlama saatı müəyyənləşibFutbol
20:41
Yaponiya səfiri: Tokio WUF13-ə böyük maraq göstərirXarici siyasət
20:28
"Qəbələ"nin məşqçisi: "İmişli" ilə oyunda qələbə seriyasını davam etdirmək istəyirdik"Futbol
20:25
Video
Türkiyənin hərbi gəmiləri Baltik dənizində fəaliyyətə başlayıbDigər ölkələr
20:19
İsrail CAR-nın müvəqqəti işlər vəkilini "persona non qrata" elan edibDigər ölkələr
20:15
ABŞ İranın daxili işlər nazirinə qarşı sanksiya tətbiq edibDigər ölkələr
20:01
Ermənistanda II Qareginin qardaşının həbs müddəti uzadılıbRegion
19:45