Пакистан осудил проведение т.н."выборов"в Нагорном Карабахе

Пакистан не признает, организованные сепаратистами на оккупированных территориях Азербайджана - Нагорном Карабахе так называемые "выборы".

Как передает Report со ссылкой на пакистанское издание Dispatch News Desk (DND), об на брифинге заявила официальный представитель министерства иностранных дел Аиша Фаруки, подчеркнув, что данные "выборы" являются явным нарушением международного права.

"Они являются явным нарушением международного права и резолюций Совета Безопасности ООН. Это попытка Армении воспрепятствовать продолжающемуся переговорному процессу во имя мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.Пакистан подтверждает свою принципиальную позицию по данному вопросу и свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана", - сказала она.