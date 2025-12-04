ПА ОБСЕ готова поддержать мир между Баку и Ереваном
- 04 декабря, 2025
- 13:40
Парламентская Ассамблея ОБСЕ готова поддержать прочный мир между Арменией и Азербайджаном.
Как передает Report, об этом заявил президент ПА ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро, выступая на 32-ом заседании СМИД ОБСЕ в Вене.
"В Армении и Азербайджане предпринимаются шаги на пути к примирению. Это действительно хорошие новости и ПА ОББСЕ готова поддержать прочный мир", - сказал он.
