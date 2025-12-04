Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    ПА ОБСЕ готова поддержать мир между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    • 04 декабря, 2025
    • 13:40
    ПА ОБСЕ готова поддержать мир между Баку и Ереваном

    Парламентская Ассамблея ОБСЕ готова поддержать прочный мир между Арменией и Азербайджаном.

    Как передает Report, об этом заявил президент ПА ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро, выступая на 32-ом заседании СМИД ОБСЕ в Вене.

    "В Армении и Азербайджане предпринимаются шаги на пути к примирению. Это действительно хорошие новости и ПА ОББСЕ готова поддержать прочный мир", - сказал он.

