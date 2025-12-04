ATƏT PA Bakı və İrəvan arasında sülhü dəstəkləməyə hazırdır
Xarici siyasət
- 04 dekabr, 2025
- 13:46
ATƏT Parlament Assambleyası Azərbaycan və Ermənistan arasında davamlı sülhü dəstəkləməyə hazırdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu ATƏT PA-nın prezidenti Pere Xuan Pons Sampyetro Vyanada ATƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 32-ci iclasında çıxışı zamanı bildirib.
"Azərbaycanda və Ermənistanda barışıq yolunda addımlar atılır. Bu, həqiqətən də yaxşı xəbərdir və ATƏT PA davamlı sülhü dəstəkləməyə hazırdır", - o deyib.
