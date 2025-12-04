İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    ATƏT PA Bakı və İrəvan arasında sülhü dəstəkləməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    04 dekabr, 2025
    13:46
    ATƏT PA Bakı və İrəvan arasında sülhü dəstəkləməyə hazırdır

    ATƏT Parlament Assambleyası Azərbaycan və Ermənistan arasında davamlı sülhü dəstəkləməyə hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ATƏT PA-nın prezidenti Pere Xuan Pons Sampyetro Vyanada ATƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 32-ci iclasında çıxışı zamanı bildirib.

    "Azərbaycanda və Ermənistanda barışıq yolunda addımlar atılır. Bu, həqiqətən də yaxşı xəbərdir və ATƏT PA davamlı sülhü dəstəkləməyə hazırdır", - o deyib.

    ПА ОБСЕ готова поддержать мир между Баку и Ереваном
    OSCE PA ready to support Baku-Yerevan peace

