Президент Ильхам Алиев сменил послов в Саудовской Аравии и Иордании

Отозван посол Азербайджана в Саудовской Аравии.

Как сообщает Report, согласно распоряжениям президента Ильхама Алиева, Шахин Шакир оглу Абдуллаев отозван с должностей чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Саудовской Аравии, а также в Бахрейне, и постоянного представителя Азербайджана при Организации исламского сотрудничества и назначен послом в Иордании.

Согласно другому распоряжению главы государства, Муталлим Сабир оглу Мирзоев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Саудовской Аравии.