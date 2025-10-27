Президент Ильхам Алиев сменил послов в Саудовской Аравии и Иордании
Внешняя политика
- 27 октября, 2025
- 16:31
Отозван посол Азербайджана в Саудовской Аравии.
Как сообщает Report, согласно распоряжениям президента Ильхама Алиева, Шахин Шакир оглу Абдуллаев отозван с должностей чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Саудовской Аравии, а также в Бахрейне, и постоянного представителя Азербайджана при Организации исламского сотрудничества и назначен послом в Иордании.
Согласно другому распоряжению главы государства, Муталлим Сабир оглу Мирзоев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Саудовской Аравии.
Последние новости
17:00
В Азербайджане будет повышена зарплата ряда работников домов малюткиЗдоровье
16:58
Мирзоян: Президенты Азербайджана и Турции приглашены в Ереван на саммит ЕПСВ регионе
16:53
Глава МИД: Армения скоро подпишет план действий для безвиза с ЕСВ регионе
16:45
Британская Petrofac объявила о неплатежеспособности и перешла под госуправлениеЭнергетика
16:35
Назначен новый генконсул Азербайджана в ТебризеВнешняя политика
16:34
Азиатское турне Трампа: геополитика, инвестиции и миротворчествоДругие страны
16:32
Министр: Образование женщин - один из важнейших факторов прогресса обществаНаука и образование
16:31
Посол Азербайджана в Иордании отозван и назначен в ИракВнешняя политика
16:31