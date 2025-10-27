İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanındakı səfiri geri çağırılıb, İordaniyaya təyin edilib

    Daxili siyasət
    • 27 oktyabr, 2025
    • 16:28
    Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanındakı səfiri geri çağırılıb, İordaniyaya təyin edilib
    Şahin Abdullayev

    Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanındakı səfiri geri çağırılıb.

    "Report"un məlumatına görə, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamlara əsasən, Şahin Şakir oğlu Abdullayev Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanında, eyni zamanda Bəhreyndə fövqəladə və səlahiyyətli səfiri və Azərbaycan Respublikasının İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı yanında daimi nümayəndəsi vəzifələrindən geri çağırılıb və İordaniyaya səfir təyin edilib.

    Dövlət başçısının imzaladığı digər sənədə əsasən, Mütəllim Sabir oğlu Mirzəyev Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanı Krallığında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib.

