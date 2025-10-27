Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanındakı səfiri geri çağırılıb, İordaniyaya təyin edilib
Daxili siyasət
- 27 oktyabr, 2025
- 16:28
Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanındakı səfiri geri çağırılıb.
"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamlara əsasən, Şahin Şakir oğlu Abdullayev Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanında, eyni zamanda Bəhreyndə fövqəladə və səlahiyyətli səfiri və Azərbaycan Respublikasının İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı yanında daimi nümayəndəsi vəzifələrindən geri çağırılıb və İordaniyaya səfir təyin edilib.
Dövlət başçısının imzaladığı digər sənədə əsasən, Mütəllim Sabir oğlu Mirzəyev Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanı Krallığında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib.
Son xəbərlər
16:46
Paytaxtın üç rayonunun qaz təchizatında fasilə yaranacaqEnergetika
16:43
Azərbaycan millisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının hazırlığına başlayıbKomanda
16:43
Rəy
Türkiyədən çıxan PKK – qruplaşmanın dəyişməyən rolu - ŞƏRHAnalitika
16:39
Hesablama Palatası: İstilik enerjisinin maya dəyəri əhali tarifini 2 dəfədən çox üstələyibMaliyyə
16:38
Sabah Sumqayıtın bir hissəsində su kəsiləcəkİnfrastruktur
16:38
Azərbaycanda paltaryuyan maşınlara dair yeni texniki reqlament layihəsi hazırlanıbBiznes
16:34
Azərbaycan Təbrizdə yeni baş konsul təyin edibXarici siyasət
16:31
ABFF rəsmisi: "Bakıda keçiriləcək dünya çempionatında məqsədimiz birinci olmaqdır"Fərdi
16:31
Foto