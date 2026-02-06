İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Ramin Məmmədov Sumqayıtda dini ibadətgahları ziyarət edib

    Din
    • 06 fevral, 2026
    • 10:11
    Ramin Məmmədov Sumqayıtda dini ibadətgahları ziyarət edib

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov Sumqayıtda yerləşən "Cümə", "Ceyhun xanım və Hacı Əhməd" məscidlərinin, "Müqəddəs Sarovlu Serafim" kilsəsi və "Sumqayıt Yəhudiləri" dini icmasının ibadət evinin fəaliyyəti ilə tanış olub, din xadimləri ilə görüşüb.

    Bu barədə "Report"a komitədən məlumat verilib.

    Qeyd edilib ki, görüşlər zamanı Ramin Məmmədov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkədə dini tolerantlıq və multikulturalizm dövlət siyasətinin prioritet istiqamətləri kimi ardıcıl dəstəkləndiyini vurğulayıb. Komitə sədri bildirib ki, dini sahədə həyata keçirilən dövlət siyasəti təsadüfi xarakter daşımır, milli maraqlara əsaslanan, düşünülmüş və uzunmüddətli strategiyanın tərkib hissəsi olmaqla cəmiyyətdə ideoloji bütövlüyün möhkəmləndirilməsinə, dini müxtəlifliyin milli həmrəyliyin əsas dayaqlarından birinə çevrilməsinə xidmət edir.

    Ramin Məmmədov söyləyib ki, dövlət-din münasibətlərində tarazlığın qorunması, radikal meyillərə qarşı preventiv yanaşmanın tətbiqi və sağlam dini mühitin təşviqi Azərbaycanın sabitlik və təhlükəsizlik modelinin mühüm elementlərindəndir.

    Komitə sədri, eyni zamanda sosial şəbəkələrdə dini mövzuların məsuliyyətli və düşünülmüş şəkildə təqdim edilməsinin vacibliyinə toxunub. Bildirilib ki, rəqəmsal platformalar vasitəsilə dini biliklərin təhrif olunmuş formada yayılması cəmiyyət üçün ideoloji risklər yarada bilər. Bu baxımdan din xadimlərinin sağlam dini düşüncənin və milli-mənəvi dəyərlərin təbliğində fəal mövqe tutmasının əhəmiyyəti vurğulanıb, radikal və yad ideoloji təsirlərin qarşısının alınmasında sosial medianın maarifləndirici imkanlarından məqsədyönlü istifadənin önəmi qeyd edilib.

    Din xadimləri ölkədə formalaşmış birgəyaşayış ənənəsinin davamlı inkişafına, dini icmaların azad, qanunvericiliyə uyğun fəaliyyət göstərməsi üçün yaradılan əlverişli şəraitə, habelə dövlət-din münasibətlərinin qarşılıqlı hörmət və etimad prinsipləri əsasında tənzimlənməsinə görə dövlət başçısına minnətdarlıqlarını ifadə ediblər.

    Ramin Məmmədov Sumqayıt dini ibadətgah

    Son xəbərlər

    10:23
    Foto

    Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb

    Elm və təhsil
    10:21

    Odessada avtomobil partlayıb, ölən var

    Digər ölkələr
    10:11
    Foto

    Ramin Məmmədov Sumqayıtda dini ibadətgahları ziyarət edib

    Din
    10:10

    Milli Məclisin növbəti plenar iclasının vaxtı və gündəliyi açıqlanıb

    Milli Məclis
    10:08

    Azərbaycan və Niderland ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    09:58

    Əraqçi: Diplomatik prosesə hüquqlarımızı qətiyyətlə müdafiə edərək daxil oluruq

    Region
    09:49

    Rusiyada saxlanılan şəxsə işgəncə verilməsi ilə bağlı beş polis əməkdaşı həbs edilib

    Region
    09:47

    UEFA Çempionlar Liqası: "Real"ın futbolçusu "Benfika"ya qarşı hər iki oyunda meydana çıxmayacaq

    Futbol
    09:43
    Foto

    Rəşad Nəbiyev startap nümayəndələri ilə dəstək mexanizmlərini müzakirə edib

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti