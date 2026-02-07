İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Biləsuvarda Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun xatirəsi anılıb

    Daxili siyasət
    • 07 fevral, 2026
    • 13:48
    Biləsuvarda Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun xatirəsi anılıb

    Biləsuvar rayonunda Azərbaycanın şəhid Milli Qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun anım mərasimi keçirilib.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, qəhrəmanın doğum günündə onun ailəsi və ev muzeyi ziyarət olunub.

    Ziyarətdə rayon rəsmiləri, veteranlar, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.

    Çıxış edənlər M.İbrahimovun ərazilərin müdafiəsi zamanı göstərdiyi şücaətlə Azərbaycan əsgərinin nəyə qadir olduğunu bütün dünyaya sübut etdiyini vurğulayıblar.

    Qeyd edək ki, Mübariz Ağakərim oğlu İbrahimov 1988-ci il fevralın 7-də Biləsuvar rayonunun Əliabad kəndində anadan olub. 2005-ci ildə həqiqi hərbi xidmətə çağırılan M.İbrahimov Daxili Qoşunların "N" saylı hərbi hissəsinin Xüsusi Təyinatlı Bölüyündə xidmət keçib. O, 2009-cu ilin avqust ayında yenidən gizir rütbəsində hərbi xidmətdə çalışmağa başlayıb. Bir müddət sonra öz arzusu ilə təyinatı cəbhə bölgəsindəki hərbi hissələrdən birinə göndərilib.

    M.İbrahimov 2010-cu il iyunun 19-da saat 23:30 təkbaşına Ermənistan silahlı qüvvələrinin çox sayda əsgər və zabitini gözlənilməz həmlə ilə məhv edib. Sonra isə düşmənin öz silahlarını özünə qarşı istifadə edərək bir neçə saat onlarla təkbətək döyüşüb, düşməni ağır itkilərə məruz qoyub. M.İbrahimov səhər saatlarında qəhrəmancasına şəhid olub.

    Prezident İlham Əliyevin 2010-cu il iyulun 22-də imzaladığı fərmanla M.İbrahimova "Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı" adı (ölümündən sonra) verilib.

    İlham Əliyev şəhid Mübariz İbrahimov

    Son xəbərlər

    13:56

    Bakıda körpə bacı-qardaş dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    13:56

    Salyanda 17 yaşlı qız qızdırmadan ölüb

    Hadisə
    13:55

    İran XİN başçısı: Raket proqramımız müzakirə olunmayacaq

    Region
    13:50

    Azərbaycanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 13 %-dən çox artıb

    Biznes
    13:48
    Foto

    Biləsuvarda Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun xatirəsi anılıb

    Daxili siyasət
    13:43

    Aİ səfiri: Gələn həftə Naxçıvanda "Merlərin Razılaşması" tədbiri keçiriləcək

    Xarici siyasət
    13:32

    Əraqçi: ABŞ tərəfindən hücum olarsa, İran onun Fars körfəzindəki bazalarına hücum edəcək

    Region
    13:14

    Türkiyədə avtobus aşıb, 16 nəfər xəsarət alıb

    Region
    13:07

    Azərbaycan Yüksək Liqalarında XIII turun oyunlarının vaxtı açıqlanıb

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti