Rusiyada saxlanılan şəxsə işgəncə verilməsi ilə bağlı beş polis əməkdaşı həbs edilib
- 06 fevral, 2026
- 09:49
Yakutsk (Rusiya) şəhər məhkəməsi vəzifə səlahiyyətlərini aşma işi üzrə beş polis əməkdaşını həbs edib.
"Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə məhkəmənin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Polislər saxlanılan şəxsə işgəncə verməkdə və onun ölümünə səbəb olmaqda ittiham olunurlar.
Təqsirləndirilən şəxslərin vəkili məhkəmədən onların ev dustaqlığına buraxılmasını xahiş edib. İnstansiya tələbi təmin etməyib. Onlar 1 ay 19 gün müddətinə həbs edilib. Həbs 2026-cı il martın 21-dək davam edəcək.
Qeyd olunub ki, 2025-ci ilin oktyabrında Maxra mikrorayonunda evdə aparılan əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı polislər kişinin narkotiklərin dövriyyəsində iştirak edə biləcəyi barədə məlumat əldə ediblər. Saxlanılan şəxsin narkotiklərin satışına aidiyyəti barədə məlumat əldə etmək üçün ona işgəncə tətbiq ediblər. Bir neçə gün sonra kişi aldığı xəsarətlər nəticəsində xəstəxanada ölüb.