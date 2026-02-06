İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Rusiyada saxlanılan şəxsə işgəncə verilməsi ilə bağlı beş polis əməkdaşı həbs edilib

    Region
    • 06 fevral, 2026
    • 09:49
    Rusiyada saxlanılan şəxsə işgəncə verilməsi ilə bağlı beş polis əməkdaşı həbs edilib

    Yakutsk (Rusiya) şəhər məhkəməsi vəzifə səlahiyyətlərini aşma işi üzrə beş polis əməkdaşını həbs edib.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə məhkəmənin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Polislər saxlanılan şəxsə işgəncə verməkdə və onun ölümünə səbəb olmaqda ittiham olunurlar.

    Təqsirləndirilən şəxslərin vəkili məhkəmədən onların ev dustaqlığına buraxılmasını xahiş edib. İnstansiya tələbi təmin etməyib. Onlar 1 ay 19 gün müddətinə həbs edilib. Həbs 2026-cı il martın 21-dək davam edəcək.

    Qeyd olunub ki, 2025-ci ilin oktyabrında Maxra mikrorayonunda evdə aparılan əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı polislər kişinin narkotiklərin dövriyyəsində iştirak edə biləcəyi barədə məlumat əldə ediblər. Saxlanılan şəxsin narkotiklərin satışına aidiyyəti barədə məlumat əldə etmək üçün ona işgəncə tətbiq ediblər. Bir neçə gün sonra kişi aldığı xəsarətlər nəticəsində xəstəxanada ölüb.

    Yakutsk Rusiya məhkəmə işgəncə
    В РФ арестовали пятерых полицейских по делу о пытках задержанного

    Son xəbərlər

    10:11
    Foto

    Ramin Məmmədov Sumqayıtda dini ibadətgahları ziyarət edib

    Din
    10:10

    Milli Məclisin növbəti plenar iclasının vaxtı və gündəliyi açıqlanıb

    Milli Məclis
    10:08

    Azərbaycan və Niderland ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    09:58

    Əraqçi: Diplomatik prosesə hüquqlarımızı qətiyyətlə müdafiə edərək daxil oluruq

    Region
    09:49

    Rusiyada saxlanılan şəxsə işgəncə verilməsi ilə bağlı beş polis əməkdaşı həbs edilib

    Region
    09:47

    UEFA Çempionlar Liqası: "Real"ın futbolçusu "Benfika"ya qarşı hər iki oyunda meydana çıxmayacaq

    Futbol
    09:43
    Foto

    Rəşad Nəbiyev startap nümayəndələri ilə dəstək mexanizmlərini müzakirə edib

    İKT
    09:35

    Norveçdə keçmiş baş nazir barəsində Epşteyn işi üzrə istintaq başlayıb

    Digər ölkələr
    09:31

    KİV: Vens fevralın 9-10-da Ermənistan və Azərbaycana səfər edəcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti