Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Оторбаев: Азербайджан важен для транспортной связанности Европы и Азии

    Внешняя политика
    • 13 марта, 2026
    • 12:49
    Оторбаев: Азербайджан важен для транспортной связанности Европы и Азии

    Азербайджан играет важную роль в обеспечении транспортной связанности между Европой и Азией на фоне политической нестабильности.

    Как сообщает Report, об этом заявил бывший премьер-министр Кыргызстана Джомарт Оторбаев (2014-2015) на XIII Глобальном Бакинском форуме.

    По его словам, движущей силой проекта Среднего коридора является торговля между Китаем и Европой.

    "Это огромный товарооборот. Отчасти потому, что железнодорожные перевозки стали дешевле морских в связи с событиями вокруг Красного моря (эскалация на Ближнем Востоке – ред.)", - сказал Оторбаев.

    Оторбаев также подчеркнул, что в прошлом году торговый оборот между Китаем и Европой по железнодорожным маршрутам составил около $70 млрд.

    При этом, по его словам, северный коридор, который связывает Китай и Европу через Россию и Беларусь, постепенно теряет свои позиции, хотя и занимает доминирующую долю на рынке в 90% трафика.

    "Тем не менее Средний коридор демонстрирует стремительный рост. В первой половине прошлого года контейнерный трафик по этому маршруту увеличился на 93%", - сказал Оторбаев, объяснив рост скоординированными действиями стран Центральной Азии.

    "В целом в развитие этого коридора уже инвестировано около $40 млрд, и инвестиции продолжат расти", - заключил экс-премьер.

    Джомарт Оторбаев Глобальный Бакинский форум Средний коридор
    Comart Otorbayev: Azərbaycan Avropa ilə Asiya arasında əsas tranzit körpüsüdür
    Ты - Король

    Последние новости

    12:59

    ВВС Израиля нанесли удары по объектам "Аль-Кард аль-Хасан" и складам "Хезболлах"

    Другие страны
    12:58

    Вице-премьер КНР Хэ ​​Лифэн в Париже проведет торговые переговоры с делегацией США

    Другие страны
    12:53

    Абдулазиз Камилов: Узбекистан готов поддержать создание Зангезурского коридора

    Внешняя политика
    12:49

    Оторбаев: Азербайджан важен для транспортной связанности Европы и Азии

    Внешняя политика
    12:48

    Завтра в Азербайджане ожидается туман

    Экология
    12:46

    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 5 человек

    Внутренняя политика
    12:45

    Делегация ЦИК Азербайджана будет наблюдать за референдумом в Казахстане

    Внешняя политика
    12:43

    В Узбекистане заявили о важности участия Азербайджана в консультативных встречах ЦА

    Внешняя политика
    12:40
    Фото

    Дискуссия о COP на Глобальном Бакинском Форуме: Исполнение решений задерживается

    Внешняя политика
    Лента новостей