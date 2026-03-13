Оторбаев: Азербайджан важен для транспортной связанности Европы и Азии

Азербайджан играет важную роль в обеспечении транспортной связанности между Европой и Азией на фоне политической нестабильности.

Как сообщает Report, об этом заявил бывший премьер-министр Кыргызстана Джомарт Оторбаев (2014-2015) на XIII Глобальном Бакинском форуме.

По его словам, движущей силой проекта Среднего коридора является торговля между Китаем и Европой.

"Это огромный товарооборот. Отчасти потому, что железнодорожные перевозки стали дешевле морских в связи с событиями вокруг Красного моря (эскалация на Ближнем Востоке – ред.)", - сказал Оторбаев.

Оторбаев также подчеркнул, что в прошлом году торговый оборот между Китаем и Европой по железнодорожным маршрутам составил около $70 млрд.

При этом, по его словам, северный коридор, который связывает Китай и Европу через Россию и Беларусь, постепенно теряет свои позиции, хотя и занимает доминирующую долю на рынке в 90% трафика.

"Тем не менее Средний коридор демонстрирует стремительный рост. В первой половине прошлого года контейнерный трафик по этому маршруту увеличился на 93%", - сказал Оторбаев, объяснив рост скоординированными действиями стран Центральной Азии.

"В целом в развитие этого коридора уже инвестировано около $40 млрд, и инвестиции продолжат расти", - заключил экс-премьер.