İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Comart Otorbayev: Azərbaycan Avropa ilə Asiya arasında əsas tranzit körpüsüdür

    Xarici siyasət
    • 13 mart, 2026
    • 12:58
    Comart Otorbayev: Azərbaycan Avropa ilə Asiya arasında əsas tranzit körpüsüdür

    Azərbaycan siyasi qeyri-sabitlik şəraitində Avropa və Asiyanın nəqliyyat bağlantısının təmin edilməsində mühüm rol oynayır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Qırğızıstanın keçmiş baş naziri Comart Otorbayev (2014-2015) XIII Qlobal Bakı Forumunda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Orta Dəhliz layihəsinin hərəkətverici qüvvəsi Çin və Avropa arasındakı ticarətdir: "Bu, nəhəng ticarət dövriyyəsidir. Qismən ona görə ki, Qırmızı dəniz ətrafındakı hadisələrlə (Yaxın Şərqdəki eskalasiya – red.) əlaqədar dəmir yolu daşımaları dəniz daşımalarından daha ucuz olub".

    Xəbər yenilənir

    Qlobal Bakı Forumu Comart Otorbayev
    Оторбаев: Азербайджан важен для транспортной связанности Европы и Азии

    Son xəbərlər

    13:11

    Kamilov: Özbəkistan Zəngəzur dəhlizinin reallaşdırılmasını dəstəkləyən ilk ölkələrdən biridir

    Xarici siyasət
    13:10
    Foto

    Azərbaycan səfirliyi Seneqalda aztəminatlı ailələrdən olan uşaqlar üçün iftar mərasimi təşkil edib

    Din
    13:07

    "Real"ın baş məşqçisi Arbeloa "Elçe" ilə matçda beş əsas oyunçuya istirahət verəcək

    Futbol
    13:07

    Qərbi Azərbaycan İcması avropalı parlamentarilərin ittihamlarını qınayıb

    Xarici siyasət
    13:00
    Foto

    Ağdamda 215 nəfər tibbi müayinələrə cəlb olunub

    Sağlamlıq
    13:00

    Tərtərdə doğuşdan sonra qadının ölümünün ilkin səbəbləri açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    13:00

    Ötən il Qarabağ iqtisadi rayonunda çayların illik su ehtiyatı 831,7 kubmetr olub

    Ekologiya
    12:58

    Comart Otorbayev: Azərbaycan Avropa ilə Asiya arasında əsas tranzit körpüsüdür

    Xarici siyasət
    12:55

    Əbdüləziz Kamilov: Azərbaycanın Mərkəzi Asiya formatına qatılması tarixi addımdır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti