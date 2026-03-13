Comart Otorbayev: Azərbaycan Avropa ilə Asiya arasında əsas tranzit körpüsüdür
Xarici siyasət
- 13 mart, 2026
- 12:58
Azərbaycan siyasi qeyri-sabitlik şəraitində Avropa və Asiyanın nəqliyyat bağlantısının təmin edilməsində mühüm rol oynayır.
"Report"un məlumatına görə, bunu Qırğızıstanın keçmiş baş naziri Comart Otorbayev (2014-2015) XIII Qlobal Bakı Forumunda bildirib.
Onun sözlərinə görə, Orta Dəhliz layihəsinin hərəkətverici qüvvəsi Çin və Avropa arasındakı ticarətdir: "Bu, nəhəng ticarət dövriyyəsidir. Qismən ona görə ki, Qırmızı dəniz ətrafındakı hadisələrlə (Yaxın Şərqdəki eskalasiya – red.) əlaqədar dəmir yolu daşımaları dəniz daşımalarından daha ucuz olub".
