"Bakı Fond Birjası"nın yenilənmiş Listinq Qaydaları qüvvəyə minib
Maliyyə
- 06 may, 2026
- 16:06
"Bakı Fond Birjası" QSC-nin (BFB) yenilədiyi "Qiymətli Kağızların Ticarətə Qəbulu, Listinqə Alınması, Listinqdə Saxlanılması və Delistinqi Qaydaları" bu gündən qüvvəyə minib.
"Report" BFB-yə istinadən xəbər verir ki, yenilənmiş qaydalar kapital bazarlarında daha çox şəffaflıq, yeni imkanlar və beynəlxalq standartlara uyğunluğu təmin edir.
Əsas dəyişikliklərə əsasən, listinq tələbləri təkmilləşdirilib – bazarın inkişafı və likvidlik artırılıb, Yeni "İnkişaf Bazarı" seqmenti yaradılıb - real sektor şirkətləri üçün yeni imkanlar təqdim edilib, açıqlanma tələbləri gücləndirilib – daha şəffaf məlumat axını təmin edilib, delistinq prosedurları dəqiqləşdirilib – investorların maraqları qorunub.
