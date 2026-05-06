    "Bakı Fond Birjası"nın yenilənmiş Listinq Qaydaları qüvvəyə minib

    Maliyyə
    • 06 may, 2026
    • 16:06
    Bakı Fond Birjasının yenilənmiş Listinq Qaydaları qüvvəyə minib

    "Bakı Fond Birjası" QSC-nin (BFB) yenilədiyi "Qiymətli Kağızların Ticarətə Qəbulu, Listinqə Alınması, Listinqdə Saxlanılması və Delistinqi Qaydaları" bu gündən qüvvəyə minib.

    "Report" BFB-yə istinadən xəbər verir ki, yenilənmiş qaydalar kapital bazarlarında daha çox şəffaflıq, yeni imkanlar və beynəlxalq standartlara uyğunluğu təmin edir.

    Əsas dəyişikliklərə əsasən, listinq tələbləri təkmilləşdirilib – bazarın inkişafı və likvidlik artırılıb, Yeni "İnkişaf Bazarı" seqmenti yaradılıb - real sektor şirkətləri üçün yeni imkanlar təqdim edilib, açıqlanma tələbləri gücləndirilib – daha şəffaf məlumat axını təmin edilib, delistinq prosedurları dəqiqləşdirilib – investorların maraqları qorunub.

