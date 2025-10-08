Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    ОТГ выступила за скоординированное проведение "Тюркской недели" в Вене

    Внешняя политика
    • 08 октября, 2025
    • 13:09
    ОТГ выступила за скоординированное проведение Тюркской недели в Вене

    Страны Организации тюркских государств (ОТГ) призвали к обеспечению координации при проведении "Тюркской недели".

    Как сообщает Report, об этом говорится в Габалинской декларации, принятой по итогам 12-го саммита лидеров ОТГ.

    "Призываем к эффективной координации между странами членами и наблюдателями ОТГ, а также структурами Тюркского сотрудничества в проведении "Тюркской недели", запланированной на январь 2026 года в Вене. Это мероприятие будет способствовать дальнейшему повышению международной узнаваемости тюркского мира", - отмечается в документе.

    Саммит ОТГ Габалинская декларация
