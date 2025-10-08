ОТГ выступила за скоординированное проведение "Тюркской недели" в Вене

Страны Организации тюркских государств (ОТГ) призвали к обеспечению координации при проведении "Тюркской недели".

Как сообщает Report, об этом говорится в Габалинской декларации, принятой по итогам 12-го саммита лидеров ОТГ.

"Призываем к эффективной координации между странами членами и наблюдателями ОТГ, а также структурами Тюркского сотрудничества в проведении "Тюркской недели", запланированной на январь 2026 года в Вене. Это мероприятие будет способствовать дальнейшему повышению международной узнаваемости тюркского мира", - отмечается в документе.