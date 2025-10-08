TDT-yə üzv dövlətlərin Vyanada keçiriləcək "Türk Həftəsi"ndə koordinasiyalı işləməsinə çağırış edilib
Xarici siyasət
- 08 oktyabr, 2025
- 12:57
Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) üzv ölkələri "Türk Həftəsi"nin keçirilməsi üçün koordinasiyanın təmin edilməsi ilə bağlı çağırışlar ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qəbələ Bəyannaməsində məlumat əks olunub.
Belə ki, sənəddə 2026-cı ilin yanvar ayında Vyanada keçirilməsi planlaşdırılan və Türk dünyasının beynəlxalq səviyyədə tanınması üçün daha çox töhfə verəcək "Türk Həftəsi"nin təşkilində TDT üzv dövlətləri və müşahidəçiləri ilə türk əməkdaşlıq təşkilatları arasında səmərəli koordinasiyanın təmin olunması çağırışı edilib.
Son xəbərlər
14:07
Foto
Kürdəmirdə yol qəzası olub, bir ailənin dörd üzvü xəsarət alıb - YENİLƏNİB-2Hadisə
14:06
Azərbaycanın Baş naziri Tbilisidə "İpək Yolu" forumunda iştirak edəcəkXarici siyasət
14:05
Polis onlayn qumar şəbəkəsi müəyyən edibDaxili siyasət
14:04
Amputant futbolu üzrə Millətlər Liqasının C qrupunun oyunları Bakıda keçiriləcəkFutbol
14:03
Kimya üzrə Nobel mükafatı laureatları açıqlanıbElm və təhsil
14:02
Gəncədə yeniyetmə bıçaqlanaraq öldürülübHadisə
14:02
TDT rəsmisi: "Dövlət Başçıları Şurasının Qəbələdəki 12-ci Zirvə Görüşü əlamətdar hadisədir"Biznes
13:59
Foto
Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində əməkdaşlığı gücləndirəcəkXarici siyasət
13:55