    TDT-yə üzv dövlətlərin Vyanada keçiriləcək "Türk Həftəsi"ndə koordinasiyalı işləməsinə çağırış edilib

    Xarici siyasət
    • 08 oktyabr, 2025
    • 12:57
    TDT-yə üzv dövlətlərin Vyanada keçiriləcək Türk Həftəsində koordinasiyalı işləməsinə çağırış edilib

    Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) üzv ölkələri "Türk Həftəsi"nin keçirilməsi üçün koordinasiyanın təmin edilməsi ilə bağlı çağırışlar ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qəbələ Bəyannaməsində məlumat əks olunub.

    Belə ki, sənəddə 2026-cı ilin yanvar ayında Vyanada keçirilməsi planlaşdırılan və Türk dünyasının beynəlxalq səviyyədə tanınması üçün daha çox töhfə verəcək "Türk Həftəsi"nin təşkilində TDT üzv dövlətləri və müşahidəçiləri ilə türk əməkdaşlıq təşkilatları arasında səmərəli koordinasiyanın təmin olunması çağırışı edilib.

    Türk Dövlətləri Təşkilatı türk dünyası Qəbələ Bəyannaməsi "Türk Həftəsi"
