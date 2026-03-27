Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Отчет Генсека: НАТО готов углублять диалог и сотрудничество с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 27 марта, 2026
    • 10:30
    Организация Североатлантического договора (НАТО) приветствует значительный прогресс на пути к миру между Азербайджаном и Арменией.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом говорится в отчете генерального секретаря альянса Марка Рютте по итогам 2025 года.

    В документе подчеркивается, что парафирование мирного соглашения в августе стало важным шагом на пути к нормализации отношений и укреплению региональной безопасности. В этой связи альянс готов углублять диалог и сотрудничество с обеими странами.

    "Южный Кавказ имеет важное значение для безопасности НАТО, особенно в учетом того, что регион продолжает испытывать на себе последствия агрессивной войны России против Украины", - отмечается в документе.

    В отчете также говорится, что в рамках Программы совершенствования военного образования на 2025 год Азербайджан активизировал обмен передовым опытом с государствами-партнерами.

    Подчеркивается, что "в рамках программы "Партнерство ради мира" НАТО сотрудничает с 16 странами", в число которых входит и Азербайджан.

    Кроме того, в документе уделено внимание деятельности центров передового опыта НАТО - организаций, создаваемых на национальном и многонациональном уровнях для предоставления экспертных знаний и поддержки возможностей альянса. На сегодняшний день аккредитацию НАТО имеют 30 таких центров, еще пять находятся на различных этапах оценки.

    "Все 32 государства-члена НАТО вовлечены в эту экосистему, а восемь стран-партнеров (в их число входит и Азербайджан) также вносят свой вклад", - отмечается в отчете.

    Отчет Марка Рютте Североатлантический альянс (НАТО) Вашингтонский саммит
    Mark Rütte: NATO Azərbaycanla dialoqu və əməkdaşlığı dərinləşdirməyə hazırdır
    Mark Rutte: NATO ready to deepen dialogue, cooperation with Azerbaijan
    Последние новости

    Другие страны
    Происшествия
    Происшествия
    Фото

    Происшествия
    Энергетика
    Внешняя политика
    Другие страны
    Финансы
    Другие страны
    Лента новостей