    Xarici siyasət
    • 27 mart, 2026
    • 10:38
    Mark Rütte: NATO Azərbaycanla dialoqu və əməkdaşlığı dərinləşdirməyə hazırdır

    Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı (NATO) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhə doğru əhəmiyyətli irəliləyişi alqışlayır.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə alyansın baş katibi Mark Rüttenin 2025-ci ilin yekunlarına dair hesabatında deyilir.

    Sənəddə avqust ayında sülh sazişinin paraflanmasının münasibətlərin normallaşması və regional təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi yolunda mühüm addım olduğu vurğulanır. Bu baxımdan alyans hər iki ölkə ilə dialoqu və əməkdaşlığı dərinləşdirməyə hazırdır.

    "Xüsusilə regionun Rusiyanın Ukraynaya qarşı təcavüzkar müharibəsinin nəticələrini öz üzərində davamlı olaraq hiss etməsini nəzərə alaraq Cənubi Qafqaz NATO-nun təhlükəsizliyi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir", - sənəddə qeyd olunur.

    Hesabatda deyilir ki, 2025-ci il üçün Hərbi Təhsilin Təkmilləşdirilməsi Proqramı çərçivəsində Azərbaycan tərəfdaş dövlətlərlə qabaqcıl təcrübə mübadiləsini intensivləşdirib.

    "Sülh naminə tərəfdaşlıq" proqramı çərçivəsində NATO 16 ölkə, o cümlədən Azərbaycanla əməkdaşlıq edir.

    Bundan başqa, sənəddə NATO-nun mükəmməllik mərkəzlərinin - alyansın imkanların dəstəkləmək üçün milli və çoxmillətli səviyyələrdə yaradılan təşkilatların fəaliyyətinə də diqqət ayrılıb. Bu gün 30 mükəmməllik mərkəzi NATO akkreditasiyasına malikdir, daha 5-i isə qiymətləndirmə prosesinin müxtəlif mərhələlərindədir. "NATO-nun üzvü olan bütün 32 dövlət bu ekosistemə cəlb olunub və 8 tərəfdaş ölkə də (onların sırasına Azərbaycan da daxildir) öz töhfəsini verir", - hesabatda qeyd olunub.

    Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı (NATO) Mark Rütte Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Отчет Генсека: НАТО готов углублять диалог и сотрудничество с Азербайджаном
    Mark Rutte: NATO ready to deepen dialogue, cooperation with Azerbaijan

    Son xəbərlər

    11:21
    Foto

    Rusiyadan İrana göndərilən növbəti humanitar yardım Cənub-Astara dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsinə daxil olub

    Daxili siyasət
    11:21

    Emil və Ernest Ağakişi qardaşları Avropa Kubokunun oyununa təyinat alıblar

    Komanda
    10:57

    "Qarabağ"ın qapıçısı Mateuş Koxalski MLS-ə transfer imkanını rədd edib

    Futbol
    10:55

    Hikmət Hacıyev Ərdoğanın baş müşaviri ilə regional təhlükəsizliyi müzakirə edib

    Xarici siyasət
    10:44

    Ötən gün ölkədə 8 avtomat, 2 pulemyot və digər silah-sursatlar aşkarlanıb

    Hadisə
    10:44

    Türkanda iki nəfərin güllələnməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb

    Digər
    10:38

    Mark Rütte: NATO Azərbaycanla dialoqu və əməkdaşlığı dərinləşdirməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    10:37

    Azərbaycanda 2 ayda kolbasa istehsalı 18 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    10:29
    Foto

    Zaqatalada istirahət mərkəzində yanğın olub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti