Президент утвердил новый состав комиссии по границе с Грузией

Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Государственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Азербайджаном и Грузией.

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.

Согласно документу, комиссию возглавит заместитель министра иностранных дел Азербайджана. Заместителем председателя комиссии назначен заместитель начальника Государственной пограничной службы.

В состав комиссии также вошли:

• заместитель министра экологии и природных ресурсов;

• заместитель министра внутренних дел;

• заместитель начальника Службы государственной безопасности;

• заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана;

• главы ИВ Агстафинского, Балакенского, Гахского, Газахского, Самухского, Товузского и Загатальского районов;

• заместитель начальника Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики;

• начальник Главного оперативного управления Министерства обороны;

• начальник Главного управления законодательства Министерства юстиции;

• председатель Агентства геодезии и картографии при Министерстве экологии и природных ресурсов;

• заместитель председателя правления публичного юридического лица "Государственный кадастр и реестр недвижимости", подведомственного Государственной службе по имущественным вопросам при Министерстве экономики.