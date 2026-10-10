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    Президент утвердил новый состав комиссии по границе с Грузией

    Внешняя политика
    • 10 октября, 2026
    • 10:55
    Президент утвердил новый состав комиссии по границе с Грузией

    Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Государственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Азербайджаном и Грузией.

    Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.

    Согласно документу, комиссию возглавит заместитель министра иностранных дел Азербайджана. Заместителем председателя комиссии назначен заместитель начальника Государственной пограничной службы.

    В состав комиссии также вошли:

    • заместитель министра экологии и природных ресурсов;

    • заместитель министра внутренних дел;

    • заместитель начальника Службы государственной безопасности;

    • заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана;

    • главы ИВ Агстафинского, Балакенского, Гахского, Газахского, Самухского, Товузского и Загатальского районов;

    • заместитель начальника Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики;

    • начальник Главного оперативного управления Министерства обороны;

    • начальник Главного управления законодательства Министерства юстиции;

    • председатель Агентства геодезии и картографии при Министерстве экологии и природных ресурсов;

    • заместитель председателя правления публичного юридического лица "Государственный кадастр и реестр недвижимости", подведомственного Государственной службе по имущественным вопросам при Министерстве экономики.

    Ильхам Алиев Комиссия по делимитации
    Azərbaycan-Gürcüstan sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə Dövlət Komissiyasının yeni tərkibi müəyyən edilib
    Azerbaijan approves new commission for border delimitation with Georgia
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