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    Azərbaycan-Gürcüstan sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə Dövlət Komissiyasının yeni tərkibi müəyyən edilib

    Xarici siyasət
    • 10 oktyabr, 2026
    • 10:45
    Azərbaycan-Gürcüstan sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə Dövlət Komissiyasının yeni tərkibi müəyyən edilib

    Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə Dövlət Komissiyasının yeni tərkibi müəyyən edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

    Sərəncamla Dövlət Komissiyasının tərkibi aşağıdakı redaksiyada verilib:

    "Komissiyanın sədri

    Azərbaycan Respublikası xarici işlər nazirinin müavini

    Komissiya sədrinin müavini

    Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin müavini

    Komissiyanın üzvləri:

    Azərbaycan Respublikası ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin müavini

    Azərbaycan Respublikası daxili işlər nazirinin müavini

    Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti rəisinin müavini

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi sədrinin müavini

    Ağstafa Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı

    Balakən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı

    Qax Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı

    Qazax Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı

    Samux Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı

    Tovuz Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı

    Zaqatala Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı

    Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti rəisinin müavini

    Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin Əməliyyat Baş İdarəsinin rəisi

    Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Qanunvericilik Baş İdarəsinin rəisi

    Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin tabeliyində "Geodeziya və Kartoqrafiya Agentliyi"nin sədri

    Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin tabeliyində "Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri" publik hüquqi şəxsin İdarə Heyəti sədrinin müavini".

    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan sərhədi
    Президент утвердил новый состав комиссии по границе с Грузией
    Azerbaijan approves new commission for border delimitation with Georgia
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    44 - Tezliklə

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