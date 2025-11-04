Омер Коджаман: Саммит в Габале подтвердил роль ОТГ как важного международного актора

XII Саммит Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), состоявшийся 7 октября в Габале, подтвердил, что организация стала знамимым международным актором.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального секретаря ОТГ Омер Коджаман на 18-м заседании Совета старейшин ОТГ в Баку.

Он подчеркнул, что решения, принятые на саммите ОТГ, и в целом деятельность организации находятся под пристальным вниманием международного сообщества.

Коджаман также подчеркнул важность работы по созданию единого тюркского алфавита, назвав этот шаг значимым для всего тюркского мира.