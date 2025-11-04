Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Внешняя политика
    • 04 ноября, 2025
    • 11:24
    Омер Коджаман: Саммит в Габале подтвердил роль ОТГ как важного международного актора

    XII Саммит Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), состоявшийся 7 октября в Габале, подтвердил, что организация стала знамимым международным актором.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального секретаря ОТГ Омер Коджаман на 18-м заседании Совета старейшин ОТГ в Баку.

    Он подчеркнул, что решения, принятые на саммите ОТГ, и в целом деятельность организации находятся под пристальным вниманием международного сообщества.

    Коджаман также подчеркнул важность работы по созданию единого тюркского алфавита, назвав этот шаг значимым для всего тюркского мира.

    ОТГ совет старейшин
    Ömər Kocaman: TDT-nin Qəbələ zirvəsi təşkilatın artıq önəmli aktora çevrildiyini təsdiq edib
    OTS deputy chief: Gabala summit confirms growing influence of OTS

