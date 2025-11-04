İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Xarici siyasət
    • 04 noyabr, 2025
    • 10:56
    Ömər Kocaman: TDT-nin Qəbələ zirvəsi təşkilatın artıq önəmli aktora çevrildiyini təsdiq edib
    Ömər Kocaman

    Türk Dövlətləri Təşkilatının Qəbələ zirvəsi qurumun artıq önəmli aktora çevrildiyini təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) Baş katibinin müavini Ömər Kocaman qurumun Bakıda keçirilən Ağsaqqallar Şurasının 18-ci iclasında deyib.

    O, TDT-də qəbul olunan qərarların və təşkilatın ümumi fəaliyyətinin beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən yaxından izləndiyini vurğulayıb.

    Ö.Kocaman ortaq türk əlifbası istiqamətində həyata keçirilən fəaliyyətin əhəmiyyətinə diqqət çəkərək bu addımın türk dünyasının gələcəyi üçün vacibliyini qeyd edib.

    Türk Dövlətləri Təşkilatı Ağsaqqllar Şurası Bakı iclas

