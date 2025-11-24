Оман планирует открытие посольства в Азербайджане

Султанат Оман планирует открыть посольство в столице Азербайджана, городе Баку.

Об этом турецкому бюро Report сообщил посол Омана в Азербайджане и Турции с резиденцией в Анкаре Саиф Рашид аль-Джавари на официальном приеме в Анкаре по случаю Национального дня Омана.

В своем выступлении посол особо отметил высокий уровень сотрудничества между странами.

"Наши отношения развиваются на высоком уровне во всех сферах в рамках международных организаций", – подчеркнул дипломат.

Говоря о положительной динамике двусторонних отношений, посол выделил недавнее назначение Азербайджаном нового посла в Оман как важный показатель укрепления политических связей между государствами.

Отметим, что в конце прошлого месяца состоялось открытие административного здания Посольства Азербайджана в Омане. Церемония прошла в рамках официального визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Султанат Оман.