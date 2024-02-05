ОИС: Азербайджан обеспечивает прозрачность выборов, успешно применяя высокие технологии

Азербайджан успешно применяет высокие технологии в избирательном процессе, что свидетельствует о намерении провести прозрачные выборы.

Азербайджан успешно применяет высокие технологии в избирательном процессе, что свидетельствует о намерении провести прозрачные выборы.

Как сообщает Report, об этом сказал помощник генсека Организации исламского сотрудничества (ОИС) по политическим вопросам Юсеф Альдубей на встрече с председателем ЦИК Азербайджана Мазахиром Панаховым.

Альдубей выразил благодарность за приглашение принять участие в мониторинге предстоящих президентских выборов в Азербайджане. Представитель организации особо подчеркнул, что Азербайджан является одним из наиболее активных членов ОИС.

По словам Альдубея, ОИС в том числе заинтересован в применении опыта Азербайджана в проведении выборов: "Я хотел бы попросить вас поделиться с нами опытом в организации избирательного процесса. Азербайджан сегодня успешно применяет высокие технологии в избирательном процессе, что свидетельствует о намерении провести прозрачные выборы", - добавил Альдубей.

Стороны также обсудили актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес.