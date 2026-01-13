Официальный Каракас: Госуправление в Венесуэле успешно реализуется
Внешняя политика
- 13 января, 2026
- 20:07
Государственное управление в Венесуэле успешно реализуется, правительственные учреждения продолжают работать.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто в ходе телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
Глава внешнеполитического ведомства Боливарианской Республики предоставил собеседнику подробную информацию о последних событиях в стране.
Пинто также обратил внимание на то, что диалог с американской стороной продолжается, в Венесуэле возобновляют свою деятельность американские компании, особенно в энергетическом секторе, и ведутся переговоры о возобновлении работы посольств двух стран.
Последние новости
20:36
СМИ: Число погибших с начала протестов в Иране достигло 3 тыс. человекВ регионе
20:30
МИД Грузии: Брюссельская бюрократия ослабляет глобальную роль ЕвропыВ регионе
20:20
В Иране в ходе протестов арестованы почти 300 человекВ регионе
20:07
Официальный Каракас: Госуправление в Венесуэле успешно реализуетсяВнешняя политика
19:57
Джейхун Байрамов: Надеемся на восстановление мира и стабильности в ВенесуэлеВнешняя политика
19:47
Эрдогану представили окончательное решение "Трибунала по Газе"В регионе
19:29
На трассе Зыхский круг - аэропорт из-за дождя снижен скоростной режимИнфраструктура
19:27
СМИ: США привели в готовность свои базы на Ближнем ВостокеДругие страны
19:18