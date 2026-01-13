Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Официальный Каракас: Госуправление в Венесуэле успешно реализуется

    Официальный Каракас: Госуправление в Венесуэле успешно реализуется

    Государственное управление в Венесуэле успешно реализуется, правительственные учреждения продолжают работать.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто в ходе телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

    Глава внешнеполитического ведомства Боливарианской Республики предоставил собеседнику подробную информацию о последних событиях в стране.

    Пинто также обратил внимание на то, что диалог с американской стороной продолжается, в Венесуэле возобновляют свою деятельность американские компании, особенно в энергетическом секторе, и ведутся переговоры о возобновлении работы посольств двух стран.

