Официальный Каракас: Госуправление в Венесуэле успешно реализуется

Государственное управление в Венесуэле успешно реализуется, правительственные учреждения продолжают работать.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто в ходе телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Глава внешнеполитического ведомства Боливарианской Республики предоставил собеседнику подробную информацию о последних событиях в стране.

Пинто также обратил внимание на то, что диалог с американской стороной продолжается, в Венесуэле возобновляют свою деятельность американские компании, особенно в энергетическом секторе, и ведутся переговоры о возобновлении работы посольств двух стран.