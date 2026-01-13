İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Rəsmi Karakas: Venesuelada prezident vəzifələri müvəffəqiyyətlə icra edilir, dövlət qurumları işləkdir

    Xarici siyasət
    • 13 yanvar, 2026
    • 19:56
    Rəsmi Karakas: Venesuelada prezident vəzifələri müvəffəqiyyətlə icra edilir, dövlət qurumları işləkdir

    Venesuelada prezident vəzifələri müvəffəqiyyətlə icra edilir, dövlət qurumları işlək vəziyyətdədir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Venesuela Bolivar Respublikasının xarici işlər üzrə xalq hakimiyyəti naziri İvan Xil Pinto azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla telefon danışığı zamanı deyib.

    Venesuela naziri telefon danışığı zamanı son inkişaflar barədə ətraflı məlumat verib.

    Pinto bununla yanaşı, ABŞ tərəfi ilə dialoqun davam etdiyini, ABŞ şirkətlərinin, xüsusilə energetika sahəsində fəaliyyətlərini bərpa olunduğunu, səfirliklərin qarşılıqlı şəkildə fəaliyyətə başlaması üçün danışıqlar aparıldığını diqqətə çatdırıb.

    Venesuela Ceyhun Bayramov Karakas Venesuelada əməliyyat
    Официальный Каракас: Госуправление в Венесуэле успешно реализуется

    Son xəbərlər

    20:27

    Antonio Konte iki oyunluq diskvalifikasiya edilib

    Futbol
    20:25

    Azərbaycan Orta Dəhlizin cənub qolunu yeni nəqliyyat assosiasiyası vasitəsilə gücləndirir

    İnfrastruktur
    20:22

    KİV: İrandakı etirazlarda ölənlərin sayı 3 minə çatıb

    Region
    20:19

    Qaradağ rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    20:11

    Gürcüstan XİN: Brüssel bürokratiyası Avropanın qlobal rolunu zəiflədir

    Region
    20:02

    İranda etirazlar zamanı 297 nəfər həbs edilib

    Region
    19:56

    Rəsmi Karakas: Venesuelada prezident vəzifələri müvəffəqiyyətlə icra edilir, dövlət qurumları işləkdir

    Xarici siyasət
    19:54

    "Neftçi" Əbu-Dabidə Misir komandası ilə bərabərə qalıb

    Futbol
    19:48

    Ceyhun Bayramov: Venesuelada sülh və sabitliyin bərqərar olacağına ümidvarıq

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti