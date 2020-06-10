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Очередное заседание азербайджано-латвийской МПК запланировано на осень

Очередное заседание латвийско-азербайджанской МПК запланировано на осе

© Report

Сопредседатель азербайджано-латвийской межправительственной комиссии, министр транспорта Латвии Талис Линкайтс (Tālis Linkaita) и министром экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев обсудили по видеосвязи актуальные проблемы двустороннего сотрудничества.

Как передает Report, об этом сообщает посольство Латвии в Азербайджане. 

Отмечается, что министры обсудили повестку дня запланированного заседания МПК, проведение которого запланировано на осень в Риге, и направления двустороннего сотрудничества после пандемии COVID-19.

На встрече также обсуждались возможности интенсификации грузовых и пассажирских перевозок, а также большой потенциал сотрудничества в области IT, "зеленой" технологии и экологии, а также в сфере образования и культуры. Для поддержки предпринимателей обеих стран планируется укрепить платформы делового сотрудничества.

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