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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Обсуждено расширение поставок азербайджанского газа в Болгарию

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2026
    • 01:49
    Обсуждено расширение поставок азербайджанского газа в Болгарию

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с болгарской коллегой Велиславой Петровой-Чамовой.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

    Согласно информации, стороны обсудили повестку стратегического партнерства, в том числе политический диалог, сотрудничество в энергетической сфере, расширение поставок азербайджанского газа в Болгарию, проекты в области возобновляемой энергетики, а также вопросы транспорта и коммуникаций через Средний коридор.

    Министры также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества Азербайджан – ЕС и региональных процессов.

    Джейхун Байрамов Велислава Петрова-Чамова Азербайджанский газ Азербайджан Болгария
    Azərbaycan qazının Bolqarıstana tədarükünün genişləndirilməsi müzakirə olunub
    Bayramov, Petrova discuss gas supplies and Middle Corridor

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