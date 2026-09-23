Обсуждено расширение поставок азербайджанского газа в Болгарию
Внешняя политика
- 23 сентября, 2026
- 01:49
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с болгарской коллегой Велиславой Петровой-Чамовой.
Об этом Report сообщает со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.
Согласно информации, стороны обсудили повестку стратегического партнерства, в том числе политический диалог, сотрудничество в энергетической сфере, расширение поставок азербайджанского газа в Болгарию, проекты в области возобновляемой энергетики, а также вопросы транспорта и коммуникаций через Средний коридор.
Министры также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества Азербайджан – ЕС и региональных процессов.
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