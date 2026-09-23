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    Azərbaycan qazının Bolqarıstana tədarükünün genişləndirilməsi müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 23 sentyabr, 2026
    • 01:28
    Azərbaycan qazının Bolqarıstana tədarükünün genişləndirilməsi müzakirə olunub

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Bolqarıstanın xarici işlər naziri Velislava Petrova ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi "X"də məlumat yayıb.

    Tərəflər strateji tərəfdaşlıq gündəliyini, o cümlədən siyasi dialoq, enerji sahəsində əməkdaşlıq, Azərbaycan qazının Bolqarıstana tədarükünün genişləndirilməsi, bərpaolunan enerji layihələri, həmçinin Orta Dəhliz vasitəsilə nəqliyyat və əlaqələndirmə məsələlərini müzakirə ediblər.

    Onlar həmçinin Azərbaycan-Aİ əməkdaşlığı və regional proseslər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

    Ceyhun Bayramov Velislava Petrova Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Azərbaycan-Bolqarıstan əməkdaşlığı
    Обсуждено расширение поставок азербайджанского газа в Болгарию
    Bayramov, Petrova discuss gas supplies and Middle Corridor

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