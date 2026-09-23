Azərbaycan qazının Bolqarıstana tədarükünün genişləndirilməsi müzakirə olunub
- 23 sentyabr, 2026
- 01:28
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Bolqarıstanın xarici işlər naziri Velislava Petrova ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi "X"də məlumat yayıb.
Tərəflər strateji tərəfdaşlıq gündəliyini, o cümlədən siyasi dialoq, enerji sahəsində əməkdaşlıq, Azərbaycan qazının Bolqarıstana tədarükünün genişləndirilməsi, bərpaolunan enerji layihələri, həmçinin Orta Dəhliz vasitəsilə nəqliyyat və əlaqələndirmə məsələlərini müzakirə ediblər.
Onlar həmçinin Azərbaycan-Aİ əməkdaşlığı və regional proseslər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.
Foreign Minister @Bayramov_Jeyhun met with Bulgarian Foreign Minister Velislava Petrova @vpetrova_mfa on the sidelines of the 81st session of the UN General Assembly.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 22, 2026
The sides discussed the strategic partnership agenda, including political dialogue, energy cooperation, the… pic.twitter.com/nAS9kZxNdy