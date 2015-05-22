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    Представители общественности Молдовы почтили память погибших при пожаре в Баку

    У посольства Азербайджана в Молдове зажгли свечи и возложили цветы

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Представители общественности Молдовы почтила память погибших при пожаре в Баку. Как сообщили Report в пресс-службе посольства Азербайджана в Молдове, 21 мая у здания дипмиссии Азербайджана в Кишиневе собрались представители общественности Молдовы.

    Среди пришедших почтить память жертв трагедии были бывший посол Молдовы в Азербайджане Ион Робу с супругой, бывший Парламентский адвокат (Омбудсман) Молдовы, ныне руководитель Общественной палаты Молдовы Аурелиа Григориу, представитель кампании "Daac Germes", активисты Общественной палаты Молдовы, деятели культуры Молдовы.

    Собравшиеся выразили соболезнования послу и сотрудникам посольства, зажгли свечи и возложили цветы у здания дипмиссии.

    Как сообщили в пресс-службе, в посольство продолжают поступать звонки от официальных лиц и простых граждан Молдовы с выражением соболезнований азербайджанскому народу.

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