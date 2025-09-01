ОБСЕ: Решение о закрытии Минского процесса принято единогласно

Решение о закрытии Минского процесса принято единогласно всеми 57 странами-членами ОБСЕ.

Об этом сообщает Report.

"Это историческое событие подчеркивает возможности дипломатии, даже после десятилетий конфликта и недоверия. Оно демонстрирует, что соглашение остается возможным, когда стороны имеют общую решимость найти компромисс", - отметил генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу, комментируя принятое решение.

Он также подтвердил свою неизменную приверженность поддержке усилий, направленных на установление прочного мира и стабильности в регионе.

МИД Азербайджана ранее сообщил, что Совет министров ОБСЕ сегодня принял решение о прекращении деятельности Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур с 1 сентября 2025 года. Секретариату ОБСЕ поручено завершить все организационные и технические вопросы, связанные с упразднением указанных структур, не позднее 1 декабря 2025 года.