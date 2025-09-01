Совет министров ОБСЕ принял решение о закрытии Минского процесса

Совет министров ОБСЕ сегодня принял решение о прекращении деятельности Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Согласно решению, деятельность Минского процесса ОБСЕ официально прекращена с 1 сентября. Решение принято в ответ на совместное обращение министров иностранных дел Азербайджана и Армении к действующему председателю ОБСЕ.

Также прекращается деятельность личного представителя действующего председателя ОБСЕ по армяно-азербайджанскому конфликту и Группы планирования высокого уровня.

Секретариату ОБСЕ поручено завершить все организационные и технические вопросы, связанные с закрытием указанных структур, не позднее 1 декабря 2025 года.

В решении также указано, что все ранее принятые в рамках ОБСЕ решения, касающиеся бывшего армяно-азербайджанского конфликта, признаны утратившими силу и недействительными.

"Таким образом, все государства-участники ОБСЕ официально признали, что институты, некогда созданные для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, стали ненужными в новых условиях, сложившихся после разрешения конфликта", - говорится в заявлении МИД.

В ведомстве подчеркнули, что данное решение является не только признанием международным сообществом факта восстановления Азербайджанской Республикой суверенного контроля над ранее оккупированными территориями и своей территориальной целостности, что положило конец армяно-азербайджанскому конфликту, но и важным шагом в практической реализации договоренностей о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, достигнутых на встрече в Вашингтоне 8 августа 2025 года.

"Азербайджанская Республика продолжит свою принципиальную и последовательную политику, основанную на международном праве, направленную на укрепление мира и стабильности в регионе", - добавили в МИД.