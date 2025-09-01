ATƏT: Minsk prosesinin bağlanması haqqında qərar yekdilliklə qəbul edilib
- 01 sentyabr, 2025
- 15:58
Minsk prosesinin bağlanması haqqında qərar Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına (ATƏT) üzv 57 ölkə tərəfindən yekdilliklə qəbul edilib.
Bu barədə "Report" xəbər verir.
"Bu tarixi hadisə onilliklər boyu davam edən münaqişə və inamsızlıqdan sonra belə diplomatiyanın imkanlarını vurğulayır. Bu, tərəflərin kompromis tapmaq üçün ümumi qətiyyətə sahib olduqları zaman razılaşmanın mümkün olduğunu nümayiş etdirir", - ATƏT-in Baş katibi Feridun Sinirlioğlu qəbul edilmiş qərarı şərh edərkən bildirib.
O, həmçinin regionda davamlı sülh və sabitliyin təmin edilməsinə yönəlmiş səylərə dəstək verməyə sadiq olduğunu təsdiqləyib.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi daha əvvəl məlumat vermişdi ki, sentyabrın 1-də ATƏT Nazirlər Şurası ATƏT-in Minsk Prosesi və əlaqəli strukturlarının bağlanmasına dair qərar qəbul edib. Sözügedən strukturların bağlanmasından irəli gələn təşkilati və texniki məsələlərin dekabrın 1-dən gec olmayaraq yekunlaşdırılması ATƏT Katibliyinə tapşırılıb.