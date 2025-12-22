İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Xaçmazın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    • 22 dekabr, 2025
    • 10:11
    Bu gün Xaçmaz rayonunun Xudat şəhərinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.

    Bu barədə "Report" "Azərişıq" ASC-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Xudat Elektrik Şəbəkəsinin (EŞ) ərazisində 110/35/10 kV-luq "Xudat" yarımstansiyasında 10 kV-luq bölmədə təmir işləri aparılacaq.

    Bununla əlaqədar olaraq saat 11:00-dan 13:00-dək 10 kV-luq hava xətləri üzərində yerləşən rayonun bir sıra kənd və qəsəbələrdə (Həsənqala, Ağaşirinoba, Çinartala, Dədəli, Bostançı, Baraxum, Palıdlı, Kənd Xudat, Seyidlər, Mahsuskənd, Yasaqoba, Aşağı Ləgər, Balaqusar), eləcə də Xudat şəhərinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.

    Təmir işləri başa çatdıqdan sonra həmin yaşayış məntəqələri daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.

