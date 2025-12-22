İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    "Aston Villa" klubu 111 il əvvəlki uğurunu təkrarlayıb

    Futbol
    • 22 dekabr, 2025
    • 10:02
    Aston Villa klubu 111 il əvvəlki uğurunu təkrarlayıb

    İngiltərənin "Aston Villa" klubu 111 il əvvəlki uğurunu təkrarlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Premyer Liqanın XVII turunda "Mançester Yunayted"lə matçda reallaşıb.

    Mançester təmsilçisini 2:1 hesabı ilə üstələyən Unay Emerinin rəhbərlik etdiyi komanda bu mövsüm bütün turnirlərdə ardıcıl 10-cu qələbəsini qazanıb. Bu qələbələrin 3-ü UEFA Avropa Liqasında, 7-si isə Premyer Liqada əldə edilib.

    London klubu sonuncu dəfə 1914-cü ildə ardıcıl 10 qələbə qazanmışdı.

    Qeyd edək ki, "Aston Villa" hazırda Premyer Liqanın turnir cədvəlində 36 xalla 3-cü pillədə yer alıb.

    "Aston Villa" İngiltərə Premyer Liqası "Mançester Yunayted Unay Emeri uğuru təkrarlayıb

