"Aston Villa" klubu 111 il əvvəlki uğurunu təkrarlayıb
Futbol
- 22 dekabr, 2025
- 10:02
İngiltərənin "Aston Villa" klubu 111 il əvvəlki uğurunu təkrarlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu, Premyer Liqanın XVII turunda "Mançester Yunayted"lə matçda reallaşıb.
Mançester təmsilçisini 2:1 hesabı ilə üstələyən Unay Emerinin rəhbərlik etdiyi komanda bu mövsüm bütün turnirlərdə ardıcıl 10-cu qələbəsini qazanıb. Bu qələbələrin 3-ü UEFA Avropa Liqasında, 7-si isə Premyer Liqada əldə edilib.
London klubu sonuncu dəfə 1914-cü ildə ardıcıl 10 qələbə qazanmışdı.
Qeyd edək ki, "Aston Villa" hazırda Premyer Liqanın turnir cədvəlində 36 xalla 3-cü pillədə yer alıb.
Son xəbərlər
10:46
"Bakı Metropoliteni"nin yığılmış zərəri 3 milyard manatı keçibMaliyyə
10:35
Bakıda yeniyetmə bacı-qardaş dəm qazından boğularaq ölübHadisə
10:31
Azərbaycandan Rusiyaya və əks istiqamətdə pul köçürmələri azalıbMaliyyə
10:30
Azərbaycan və Ermənistanın ABŞ-dəki səfirləri TRIPP təşəbbüsünü müzakirə ediblərİnfrastruktur
10:11
Xaçmazın bəzi ərazilərində işıq olmayacaqEnergetika
10:02
"Aston Villa" klubu 111 il əvvəlki uğurunu təkrarlayıbFutbol
09:56
Azərbaycanda cəzaçəkmə müəssisələrində amnistiya aktının icrasına başlanılıbHadisə
09:53
Video
Azərbaycanda mənşə sertifikatları ilə bağlı müraciətlər yalnız "E-keyfiyyet.gov.az"la qəbul olunacaqBiznes
09:47
Foto