    Новый посол Индии в Азербайджане прибыл в Баку

    Внешняя политика
    • 03 февраля, 2026
    • 17:03
    Новый посол Индии в Азербайджане прибыл в Баку

    Новый посол Индии в Азербайджане Абхай Кумар прибыл в Баку.

    Как передает Report, об этом говорится на официальной странице посольства Индии в социальной сети "Х".

    "Посол Абхай Кумар прибыл сегодня в Баку и приступает к исполнению обязанностей", - говорится в сообщении дипмиссии.

    Кумар в 2019-2022гг возглавлял дипломатическую миссию Индии на Мадагаскаре и Коморских островах.

