Новый посол Индии в Азербайджане прибыл в Баку

Новый посол Индии в Азербайджане Абхай Кумар прибыл в Баку.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице посольства Индии в социальной сети "Х".

"Посол Абхай Кумар прибыл сегодня в Баку и приступает к исполнению обязанностей", - говорится в сообщении дипмиссии.

Кумар в 2019-2022гг возглавлял дипломатическую миссию Индии на Мадагаскаре и Коморских островах.