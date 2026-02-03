Новый посол Индии в Азербайджане прибыл в Баку
Внешняя политика
- 03 февраля, 2026
- 17:03
Новый посол Индии в Азербайджане Абхай Кумар прибыл в Баку.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице посольства Индии в социальной сети "Х".
"Посол Абхай Кумар прибыл сегодня в Баку и приступает к исполнению обязанностей", - говорится в сообщении дипмиссии.
Кумар в 2019-2022гг возглавлял дипломатическую миссию Индии на Мадагаскаре и Коморских островах.
Последние новости
17:37
Каллас: ЕС обновляет арктическую стратегию с учетом изменившейся ситуации в сфере безопасностиДругие страны
17:25
Ренкинг инвестиционных компаний в Азербайджане (январь, 2026)Финансы
17:07
Киберполиция Азербайджана разоблачила хакеров, создававших фишинговые страницы банков и НБКОПроисшествия
17:06
Кобахидзе и Барзани обсудили возможности Среднего коридораВ регионе
17:03
Новый посол Индии в Азербайджане прибыл в БакуВнешняя политика
17:00
Цены на нефть перешли к росту - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
16:51
Оборот Бакинской фондовой биржи сократился почти вдвоеФинансы
16:41
Граждане Азербайджана направили в Украину гуманитарную помощьВнешняя политика
16:39