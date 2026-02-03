Hindistanın Azərbaycandakı yeni səfiri Bakıya gəlib
Xarici siyasət
- 03 fevral, 2026
- 17:09
Hindistanın Azərbaycandakı yeni səfiri Abhay Kumar Bakıya gəlib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Hindistan səfirliyinin "X" sosial şəbəkəsindəki rəsmi səhifəsində deyilir.
"Səfir Abhay Kumar bu gün Bakıya gəlib və vəzifəsinin icrasına başlayır", - diplomatik nümayəndəliyin məlumatında qeyd olunur.
