    Hindistanın Azərbaycandakı yeni səfiri Bakıya gəlib

    Xarici siyasət
    • 03 fevral, 2026
    • 17:09
    Hindistanın Azərbaycandakı yeni səfiri Bakıya gəlib

    Hindistanın Azərbaycandakı yeni səfiri Abhay Kumar Bakıya gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Hindistan səfirliyinin "X" sosial şəbəkəsindəki rəsmi səhifəsində deyilir.

    "Səfir Abhay Kumar bu gün Bakıya gəlib və vəzifəsinin icrasına başlayır", - diplomatik nümayəndəliyin məlumatında qeyd olunur.

    Новый посол Индии в Азербайджане прибыл в Баку
    New Indian ambassador arrives in Azerbaijan

