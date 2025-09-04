Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан

    Новый посол Египта прибыл в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 04 сентября, 2025
    • 17:28
    Новый посол Египта прибыл в Азербайджан

    Новоназначенный посол Арабской Республики Египет в Азербайджане Хоссам Эльдин Реда прибыл в Баку.

    Об этом Report сообщил информированный источник.

    Напомним, что указом президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в мае Хоссам Эльдин Реда был назначен чрезвычайным и полномочным послом в Азербайджане.

    Египет посол
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Misirin yeni səfiri Azərbaycana gəlib
    Английская версия Английская версия
    Egypt's newly appointed ambassador to Azerbaijan arrives in Baku

    Последние новости

    18:14

    Число пострадавших в ДТП в Джалилабаде достигло восьми человек - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    18:08

    В Лондоне в результате ДТП с двухэтажным автобусом пострадали 17 человек

    Другие страны
    18:07

    В одном из ресторанов Хачмаза содержали животных из Красной книги

    Экология
    17:57

    Фариз Рзаев принял участие в 20-м Бледском стратегическом форуме

    Внешняя политика
    17:50

    Зеленский: Главная гарантия безопасности Украины - сильная армия

    Другие страны
    17:45

    Госслужба расследует атаки на Telegram

    ИКТ
    17:44

    В Газахе за 8 месяцев разминировано 122 га

    Внутренняя политика
    17:34

    Рашад Алекперов: ИИ в живописи не дает желаемого эффекта

    Искусство
    17:29

    Ронен Краус: Мы работаем над организацией очередного заседания МПК Азербайджан-Израиль

    Внешняя политика
    Лента новостей