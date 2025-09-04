Новый посол Египта прибыл в Азербайджан
Внешняя политика
- 04 сентября, 2025
- 17:28
Новоназначенный посол Арабской Республики Египет в Азербайджане Хоссам Эльдин Реда прибыл в Баку.
Об этом Report сообщил информированный источник.
Напомним, что указом президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в мае Хоссам Эльдин Реда был назначен чрезвычайным и полномочным послом в Азербайджане.
