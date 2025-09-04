Misirin yeni səfiri Azərbaycana gəlib
Xarici siyasət
- 04 sentyabr, 2025
- 17:15
Misir Ərəb Respublikasının Azərbaycana yeni təyin etdiyi səfir Houssam Eldine Reda Bakıya gəlib.
Bu barədə "Report"a etibarlı mənbədən bildirilib.
Xatırladaq ki, Misir Prezidenti Əbdül Fəttah əl-Sisinin may ayında imzaladığı qərarla Houssam Eldine Reda Azərbaycana fövqəladə və səlahiyyətli səfir təyin olunub.
