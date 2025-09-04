İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan

    Misirin yeni səfiri Azərbaycana gəlib

    Xarici siyasət
    • 04 sentyabr, 2025
    • 17:15
    Misirin yeni səfiri Azərbaycana gəlib

    Misir Ərəb Respublikasının Azərbaycana yeni təyin etdiyi səfir Houssam Eldine Reda Bakıya gəlib.

    Bu barədə "Report"a etibarlı mənbədən bildirilib.

    Xatırladaq ki, Misir Prezidenti Əbdül Fəttah əl-Sisinin may ayında imzaladığı qərarla Houssam Eldine Reda Azərbaycana fövqəladə və səlahiyyətli səfir təyin olunub.

    Misir Azərbaycan Səfir
    Rus Versiası Rus Versiası
    Новый посол Египта прибыл в Азербайджан
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Egypt's newly appointed ambassador to Azerbaijan arrives in Baku

    Son xəbərlər

    18:17

    Londonda avtobus qəzası nəticəsində 17 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    18:16

    Ermənistan baş nazirinin müavini və ABŞ səfiri Cənubi Qafqazda kommunikasiyaların açılmasını müzakirə ediblər

    Region
    18:11
    Foto

    Əfqanıstanın Azərbaycandakı səfirliyində zəlzələ qurbanları üçün anım mərasimi keçirilib

    Xarici siyasət
    18:08

    Dövlət Agentliyi: Ölçmə vasitələrinin sertifikatlaşdırılması ilə bağlı 2 800-dən çox müraciət daxil olub

    Biznes
    18:06

    Zelenski: Ukraynanın əsas təhlükəsizlik zəmanəti güclü ordudur

    Digər ölkələr
    17:53

    Səfir: Azərbaycan-İsrail Hökumətlərarası Komissiyanın növbəti iclasının təşkili üzərində işləyirik

    Xarici siyasət
    17:49

    MPK rəhbərliyi baş məşqçilərlə görüşüb, paralimpiada ilə bağlı planlar müzakirə edilib

    Fərdi
    17:46

    Xaçmazda restoranda qanunsuz saxlanılan heyvanlar xilas edilib

    Ekologiya
    17:42

    Fariz Rzayev 20-ci Bled Strateji Forumunda iştirak edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti